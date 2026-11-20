Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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20.11.2026 12:00:02
Here's the Average Social Security Benefit at Age 62
The average 62-year-old collected $1,424.40 per month as of December 2025, the most recent data available from the Social Security Administration (SSA). Age 62 is the earliest you can claim Social Security, but it comes with a significant trade-off in the size of your check.
If your full retirement age (FRA) is 67, claiming at 62 means a permanent 30% reduction in your monthly benefit. Full retirement age ranges from 66 to 67, depending on your birth year, and it's 67 for everyone born in 1960 or later.
Image source: Getty Images.
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