Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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06.11.2026 19:00:02
Here's the Average Social Security Benefit at Age 67
As of December 2025 -- the most recent data available -- the average benefit for people aged 67 is $2,016.48 per month, according to the Social Security Administration (SSA). For many, this age marks the point where you can claim your full benefit without permanent reductions for early filing.
Full retirement age (FRA) ranges from 66 to 67, depending on your birth year; 67 is the full retirement age for everyone born in 1960 or later. While 67 is the baseline for younger workers, those who are already 67 today have a full retirement age of 66 years and 10 months. Their current checks might include a small increase for waiting past that baseline.
Image source: Getty Images.
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