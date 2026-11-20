Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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21.11.2026 00:00:02
Here's the Average Social Security Benefit at Age 67
The average Social Security benefit for 67-year-olds is $2,016.48 per month, according to Social Security Administration (SSA) data from December 2025. Full retirement age (FRA) ranges from 66 to 67, depending on your birth year, and it's 67 for everyone born in 1960 or later. It's the point where you're eligible for your unreduced retirement amount.
Reaching this age doesn't always mean you receive exactly 100% of your baseline amount. Many people who are 67 today have a full retirement age of 66 years and 10 months. These workers may have already earned small delayed retirement credits if they waited until 67 to claim their checks.
Image source: Getty Images.
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