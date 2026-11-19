The average Social Security benefit for someone age 70 is $2,274.68 per month, according to the Social Security Administration (SSA). This age marks the end of benefit growth. You can't earn any more increases by waiting, as delayed retirement credits stop accruing once your 70th birthday arrives.

The SSA calculates your benefit based on an average of your wages across your 35 highest-earning years. These earlier wages are adjusted for inflation. The result is processed by a formula to determine your primary insurance amount (PIA), the baseline amount you're eligible to receive at your full retirement age.

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