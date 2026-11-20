Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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20.11.2026 16:00:02
Here's the Average Social Security Benefit by Age From 62 to 80
Social Security was designed to function as supplemental income. It replaces about 40% of your pre-retirement pay, a share that is well short of what most retirees need to cover their costs. But how much you get depends on individual factors.
The Social Security Administration (SSA) calculates your benefit based on your earnings across your 35 highest-earning years. Full retirement age (FRA) ranges from 66 to 67, depending on your birth year, and it's 67 for everyone born in 1960 or later. Your final check depends heavily on the age you choose to start collecting.
Image source: Getty Images.
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