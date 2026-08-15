Middleby CorpShs Aktie
WKN: 923608 / ISIN: US5962781010
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15.08.2026 15:09:37
Here's Why Middleby Stock Is an Opportunity After This Week's Drop
Middleby (NASDAQ: MIDD) has always been a relatively difficult business to evaluate. Its acquisitive approach leads to constantly changing and moving parts. Long-time shareholders have been well rewarded, though.Through July 6, when it spun off its food processing unit, Middleby's stock has more than doubled the S&P 500 index's return over the past 20 years, soaring 1,150%. After this week's first earnings report since the spin-off, though, shares sank 12.3%, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.With a simplified structure and newly raised guidance, this week's drop looks like a great chance for investors to own Middleby. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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25.02.26
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Analysen zu Middleby CorpShs
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