High Roller Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

High Roller Technologies hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,39 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat High Roller Technologies 6,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at