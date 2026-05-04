Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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04.05.2026 17:54:00
History Says Nvidia's 2026 Run Is Just Getting Started
Nvidia (NASDAQ: NVDA) is in some ways a seemingly predictable stock. Every year, the market assumes that this will be the year that the company's revenue growth will slow down and the stock will come back down to Earth. As a result, the stock looks a bit undervalued at the start of the year and delivers ho-hum returns. But then, artificial intelligence investing fever tends to make an appearance around the start of the Q1 earnings season, and Nvidia's stock booms as a result.Last year, it rose 20% in May. In 2024, it rose 32% in May. This year, it had a strong April, rising by around 20%. However, if history is any guide, Nvidia stock could continue its run well into May.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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