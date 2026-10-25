Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
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25.10.2026 10:51:00
History Shows 1 Powerful Fact That Makes Me Bullish on VTI
It's easy to get distracted by daily news headlines and stressful events in the world and social media noise about the stock market. It's harder to stay focused on the long-term.
But in the long run, most negative news headlines don't matter much for the stock market. The broader U.S. stock market tends to keep growing and delivering strong returns -- if you can hold on for the long-term.
What does "long-term" investing mean? How about 25 years. That's how long the Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (NYSEMKT: VTI) has been available to investors. That's a longer track record than many investment firms. Many publicly traded companies don't even stay in business for 25 years.
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