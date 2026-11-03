HNI CorpShs Aktie
WKN: A0CA2A / ISIN: US4042511000
|
03.11.2026 13:46:40
HNI Corp Q3 Income Rises
(RTTNews) - HNI Corp (HNI) released a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $90.0 million, or $1.23 per share. This compares with $41.2 million, or $0.88 per share, last year.
Excluding items, HNI Corp reported adjusted earnings of $118.7 million or $1.62 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 132.8% to $1.592 billion from $683.8 million last year.
HNI Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $90.0 Mln. vs. $41.2 Mln. last year. -EPS: $1.23 vs. $0.88 last year. -Revenue: $1.592 Bln vs. $683.8 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HNI CorpShs
|
02.11.26
|Ausblick: HNI stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: HNI stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: HNI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: HNI informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu HNI CorpShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HNI CorpShs
|43,20
|0,47%