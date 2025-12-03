HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|
03.12.2025 08:06:03
HOCHTIEF Expands Partnership With Vulcan Energy
(RTTNews) - HOCHTIEF Aktiengesellschaft (HOT.DE, HOCFF), a provider of infrastructure technology and construction services, on Wednesday announced that it has expanded its strategic partnership with Vulcan Energy Resources Ltd. (VULNF, VUL.AX), securing an end-to-end role in developing its lithium production and processing infrastructure.
Sedgman and HOCHTIEF Infrastructure have been appointed Engineering, Procurement and Construction Management contractors for Vulcan's Lionheart Project, which includes a 397 million euros Lithium Extraction Plant and a 337 million euros Central Lithium Plant.
HOCHTIEF has also agreed to invest 169 million euros in Vulcan, comprising 39 million euros for the Lionheart Project and a subscription of up to 130 million euros in Vulcan shares, becoming a cornerstone investor.
The group has additionally been named preferred supplier for civil construction works.
The company highlighted the project's role in supporting Europe's clean-energy plans, with lithium output expected to supply batteries for roughly 500,000 electric vehicles annually.
On Tuesday, HOCHTIEF closed trading 5.30% higher at EUR 309.80 on the XETRA.
On Tuesday, Vulcan Energy closed trading at AUD 6.13 on the Australian Securities Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HOCHTIEF AGmehr Nachrichten
|
02.12.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
02.12.25
|Schwacher Handel: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
02.12.25
|XETRA-Handel: MDAX verbucht am Dienstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
02.12.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Bilfinger und Hochtief auf Rekord - Bilfinger-Wachstumsziele (dpa-AFX)
|
02.12.25
|MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.12.25
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
01.12.25
|MDAX aktuell: MDAX liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
01.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schwächelt am Montagnachmittag (finanzen.at)