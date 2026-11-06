HOCHTIEF Aktie
|342,40EUR
|1,20EUR
|0,35%
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
HOCHTIEF Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hochtief nach der Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen von 411 auf 403 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Ausverkauf bei den Aktien rund um Künstliche Intelligenz, höhere Zinsen und politische Gegenwinde erklärten weitgehend die jüngste Kurskorrektur bei den Papieren der Wettbewerber der US-Tochter Turner, schrieb Isabella Baxter in ihrer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das diversifizierte Engagement des deutschen Baukonzerns in strukturell wachsenden Branchen wie Verteidigung, kritischen Mineralien, Energie, Wasser und Industrieprojekten jedoch treibe das Auftragswachstum im gesamten Portfolio voran./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Hold
|
Unternehmen:
HOCHTIEF AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
403,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
346,00 €
|
Abst. Kursziel*:
16,47%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
342,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,70%
|
Analyst Name::
Isabella Baxter
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
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|Verluste in Frankfurt: DAX verliert mittags (finanzen.at)
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12:27
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09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
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09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
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05.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
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05.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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05.11.26
|Hochtief: Baukonzern profitiert von KI-Boom - Gewinn um 40 Prozent gesteigert (Spiegel Online)
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05.11.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hochtief auf 'Hold' - Ziel 493 Euro (dpa-AFX)
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|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
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|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|11:10
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|28.03.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:10
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|HOCHTIEF AG
|347,20
|1,76%
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|14:24
|ArcelorMittal Buy
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|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|14:23
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:05
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|BP Buy
|UBS AG
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:38
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG