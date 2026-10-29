HOCHTIEF Aktie

378,60EUR 5,60EUR 1,50%
HOCHTIEF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

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29.10.2026 10:41:42

HOCHTIEF Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hochtief von 458 auf 411 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Mutterkonzern ACS werde am 12. November seine Quartalszahlen vorlegen und einen Kapitalmarkttag veranstalten, schrieb Isabella Baxter in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Da Hochtief bereits Zahlen veröffentlicht hat, erwartet die Analystin dann Aufschluss über gemeinsame Geschäftsbereiche wie Turner und Cimic. Sie rechnet zudem mit einem Update zur Geschäftsentwicklung sowie zu den mittelfristigen Zielen von ACS./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Hold
Unternehmen:
HOCHTIEF AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
411,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
377,20 € 		Abst. Kursziel*:
8,96%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
378,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,56%
Analyst Name::
Isabella Baxter 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

HOCHTIEF AG 379,20 1,66% HOCHTIEF AG

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10:31 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
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09:01 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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09:00 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
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