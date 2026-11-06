HOCHTIEF Aktie
|363,00EUR
|21,80EUR
|6,39%
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
HOCHTIEF Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief nach einem Bericht über das Interesse der Konzernmutter ACS an einer Komplettübernahme des Baukonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 493 Euro belassen. Für Branchenexperte Graham Hunt wäre das keine Überraschung. Der Hochtief-Aktienkurs sei seit dem Rekordhoch stark gefallen, während die Gewinnerwartungen in der gleichen Zeit gestiegen seien, schrieb er in einer am Freitagabend vorliegenden Studie. Die Blicke richteten sich nun auf den Kapitalmarkttag von ACS am 12. November, wo das Thema im Fokus stehen dürfte./mis/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:45 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Hold
|
Unternehmen:
HOCHTIEF AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
493,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
348,80 €
|
Abst. Kursziel*:
41,34%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
363,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,81%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
|
20:19
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hochtief auf 'Hold' - Ziel 493 Euro (dpa-AFX)
|
19:17
|ROUNDUP/IPO/Kreise: ACS erwägt Komplettkauf von Hochtief - Turner-Börsengang? (dpa-AFX)
|
17:58
|Schwacher Handel: LUS-DAX gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
17:58
|Schwacher Handel: DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Frankfurt: DAX verliert mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
Analysen zu HOCHTIEF AG
|19:12
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:10
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|19:12
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:10
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|28.03.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:12
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:10
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|HOCHTIEF AG
|363,60
|6,57%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:45
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|19:40
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:12
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18:34
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|18:31
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18:23
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:01
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:46
|Alstom Halten
|DZ BANK
|14:55
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:45
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|14:24
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|14:24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|14:23
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:05
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|BP Buy
|UBS AG
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG