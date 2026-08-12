HOCHTIEF Aktie

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WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

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12.08.2026 09:35:31

HOCHTIEF Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hochtief mit "Hold" und einem Kursziel von 477 Euro in die Bewertung aufgenommen. Im günstigsten Fall hätten die Aktien des Baudienstleisters bis zu 45 Prozent Aufwärtspotenzial, schrieb Isabella Baxter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Essener seien ein führendes Unternehmen in Sachen Bau und Konstruktion, vor allem auf den Märkten USA und Australien. Zuletzt sei Hochtief zudem in die Segmente Datenzentren und Technologie vorgedrungen./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Hold
Unternehmen:
HOCHTIEF AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
477,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
451,00 € 		Abst. Kursziel*:
5,76%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
445,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,14%
Analyst Name::
Isabella Baxter 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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