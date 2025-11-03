Diginex Aktie

Diginex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40PU6 / ISIN: KYG286871044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Übernahmefieber 03.11.2025 15:37:17

Hochvolatil: Diginex-Aktie legt kräftig zu

Hochvolatil: Diginex-Aktie legt kräftig zu

Bei der Investment-Holdinggesellschaft Diginex setzt sich die Achterbahnfahrt in hohem Tempo fort.

• Diginex-Aktie bleibt hochvolatil
• Drei geplante Übernahmen im Blick
• Spekulanten stürzen sich auf Diginex

Mit der Diginex-Aktie, die noch im Oktober teils einen Wochenverlust von fast 45 Prozent verbuchen musste, geht es nun wieder steil bergauf. Nachdem sie während der letzten fünf Handelstage an der NASDAQ bereits um 33 Prozent zulegen konnte, steigt sie am Montag zeitweise um weitere 12,04 Prozent auf 23,41 Dollar. Das Unternehmen steht derzeit im Fokus spekulativ orientierter Anleger.

Milliarden-Übernahmen als Wachstumstreiber

Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen drei ambitionierte Übernahmeprojekte, die das Geschäftsmodell von Diginex grundlegend transformieren könnten. Der Löwenanteil entfällt dabei auf die geplante Akquisition des Marketing-Spezialisten Resulticks für rund 2 Milliarden US-Dollar.

Parallel arbeitet Diginex an zwei weiteren strategischen Übernahmen: Das Cybersecurity-Unternehmen IDRRA soll für maximal 305 Millionen US-Dollar eingegliedert werden, während der ESG-Datenanbieter Matter DK für vergleichsweise überschaubare 13 Millionen US-Dollar übernommen werden soll. Bemerkenswert ist die Finanzierungsstrategie - die Deals sollen größtenteils durch Aktienausgabe und nicht durch Barmittel finanziert werden.

Extreme Volatilität sorgt für Nervenkitzel

Die aktuelle Kursrally steht in starkem Kontrast zu den erheblichen Schwankungen der vergangenen Wochen. Mitte Oktober musste die Aktie innerhalb einer einzigen Woche massive Verluste von 44,55 Prozent verkraften. Die jüngsten Kursgewinne spiegeln somit die hohe Spekulationsbereitschaft der Marktteilnehmer wider.

Marktbeobachter weisen darauf hin, dass der Ausgang der Übernahmeverhandlungen - insbesondere bei Resulticks - einen schicksalhaften Wendepunkt für Diginex darstellen könnte. Die Erfüllung oder Enttäuschung der hochgesteckten Erwartungen dürfte unmittelbare Auswirkungen auf die weitere Kursentwicklung haben.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Palantir-Aktie gefragt: Analyst spekuliert auf Aktiensplit

Bildquelle: antoniodiaz / Shutterstock.com

Nachrichten zu Diginex Limitedmehr Nachrichten

Analysen zu Diginex Limitedmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Diginex Limited 21,35 17,96% Diginex Limited

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit freundlichem Start in den November -- Wall Street uneinheitlich -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt beginnt den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigt sich am ersten Handelstag im November freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen