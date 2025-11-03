ServiceNow Aktie

ServiceNow für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Bilanzvorlage voraus 03.11.2025 11:03:53

Palantir-Aktie gefragt: Analyst spekuliert auf Aktiensplit

Palantir-Aktie gefragt: Analyst spekuliert auf Aktiensplit

Nachdem die Aktiensplit-Dynamik am US-Aktienmarkt zuletzt wieder zugenommen hat, spekuliert ein Analyst nun auch über einen solchen Schritt bei Palantir.

• ServiceNow und Netflix planen Aktiensplits
• Analyst schließt einen solchen Schritt bei Palantir nicht aus
• Erfreuliche Geschäftszahlen erwartet

Was die Ankündigung von Aktiensplits bei großen Unternehmen anbelangt, war 2025 bisher ein ruhiges Jahr. Doch in der vergangenen Woche hat die Dynamik zugenommen, nachdem ServiceNow und auch Netflix verkündeten, ihre Aktien aufspalten zu wollen. Vor diesem Hintergrund wird nun spekuliert, ob nicht auch der US-Softwareanbieter Palantir mit einer solchen Kapitalmaßnahme folgen könnte.

Analyst hält Aktiensplit für möglich

Gil Luria, Analyst bei D.A. Davidson, erklärte gegenüber "MarketWatch", dass er zwar keine konkreten Informationen über einen bevorstehenden Aktiensplit bei Palantir habe, dass er aber "nicht überrascht wäre", wenn das Unternehmen dies beschließen würde, da sich die Aktie vor allem an Privatanleger richte und in den letzten Jahren einen starken Anstieg erlebt habe. "Ein Aktiensplit ist auch ein Zeichen des Vertrauens, das Palantir dem Markt entgegenbringen könnte", argumentierte Luria. Palantir selbst lehnte jedoch eine Stellungnahme hierzu ab.

Umsatz- und Ergebnissprung erwartet

Palantir befindet sich zudem im Anlegerfokus, weil am Montag nachbörslich die Bilanzzahlen vorgestellt werden. Analysten sind sehr optimistisch und erwarten für das dritte Geschäftsquartal 2025 ein EPS von 0,168 US-Dollar, nach 0,06 US-Dollar im Vorjahresquartal. Auf Umsatzseite rechnen sie bei dem Datenanalyse-Spezialisten mit 1,092 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 726 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2024.

So reagiert die Palantir-Aktie

Die an der NASDAQ gelistete Palantir-Aktie klettert vorbörslich zeitweise um 1,59 Prozent auf 203,65 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Metsera-Übernahme im Blick: Pfizer verklagt Novo Nordisk wegen Gegengebots - Aktie im Plus

Bildquelle: Piotr Swat / Shutterstock.com

Nachrichten zu ServiceNow Incmehr Nachrichten

Analysen zu ServiceNow Incmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ServiceNow Inc 802,70 0,92% ServiceNow Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt beginnt den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigt sich am ersten Handelstag im November freundlich. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen