Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|
18.11.2025 12:43:00
Home Depot blames the weather for disappointing sales, but that’s not the only issue
Home Depot’s stock dropped premarket after an earnings miss and downbeat outlook.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Home Depot Inc., Themehr Nachrichten
|
16:49
|ROUNDUP: US-Baumarktkette Home Depot bekommt weiter Kaufzurückhaltung zu spüren (dpa-AFX)
|
16:02
|Schwache Performance in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
16:02