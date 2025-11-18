Minuszeichen in New York: Dow Jones notiert mittags im Minus

Der Dow Jones zeigt sich am Dienstag in Rot.

Am Dienstag verbucht der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 0,99 Prozent auf 46 129,23 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 19,402 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 1,03 Prozent auf 47 068,06 Punkte an der Kurstafel, nach 46 590,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 46 382,92 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 45 913,60 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46 190,61 Punkten auf. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 18.08.2025, bei 44 911,82 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 18.11.2024, einen Stand von 43 389,60 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8,82 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 48 431,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Merck (+ 2,98 Prozent auf 95,63 USD), Travelers (+ 1,21 Prozent auf 287,96 USD), Goldman Sachs (+ 0,85 Prozent auf 782,13 USD), Verizon (+ 0,63 Prozent auf 41,27 USD) und 3M (+ 0,48 Prozent auf 166,19 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Home Depot (-4,12 Prozent auf 298,80 EUR), Amazon (-3,04 Prozent auf 225,78 USD), UnitedHealth (-3,04 Prozent auf 310,79 USD), Microsoft (-2,67 Prozent auf 493,95 USD) und Honeywell (-1,95 Prozent auf 192,26 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29 160 007 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,982 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

2025 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,67 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at