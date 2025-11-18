Schwache Performance in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung mit Verlusten

Der Dow Jones gibt seine Gewinne vom Vortag heute wieder ab.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 1,01 Prozent leichter bei 46 121,33 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,402 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 47 068,06 Zählern und damit 1,03 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (46 590,24 Punkte).

Der Dow Jones verzeichnete bei 46 382,92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 46 050,42 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46 190,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44 911,82 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, wies der Dow Jones 43 389,60 Punkte auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8,80 Prozent zu. Bei 48 431,57 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 2,22 Prozent auf 94,92 USD), McDonalds (+ 0,98 Prozent auf 307,88 USD), Travelers (+ 0,70 Prozent auf 286,50 USD), Coca-Cola (+ 0,66 Prozent auf 71,15 USD) und Verizon (+ 0,60 Prozent auf 41,26 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Home Depot (-4,36 Prozent auf 298,05 EUR), UnitedHealth (-2,88 Prozent auf 311,29 USD), NVIDIA (-2,50 Prozent auf 181,93 USD), Amazon (-2,12 Prozent auf 227,93 USD) und Microsoft (-2,03 Prozent auf 497,21 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 6 635 610 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,982 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at