Honda Motor Aktie
WKN: 853226 / ISIN: JP3854600008
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14.05.2026 07:44:50
Honda Posts First-Ever Annual Loss After Pullback From E.V.s
Honda posted its first loss since 1957 as it took a multibillion-dollar hit from scaling back its electric-vehicle plans.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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