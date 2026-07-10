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WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001

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10.07.2026 11:02:25

Hotel Workers Hoped the World Cup Would Boost Their Hours. It Didn’t.

Even as matches have drawn large crowds, hotel bookings have lagged. And workers in host cities say they’re struggling.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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