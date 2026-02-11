AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|
11.02.2026 18:41:30
How AstraZeneca shot for the moon — and hit
Getting one’s laboratories to do the hard work is a durable recipe for successWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
13.02.26
|Börse Europa: STOXX 50 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
13.02.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
13.02.26
|Börse London: FTSE 100 am Freitagmittag in Rot (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
11.02.26
|How AstraZeneca shot for the moon — and hit (Financial Times)
|
11.02.26
|Börse London: FTSE 100 letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
11.02.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|13.02.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|11.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 2 ADRs
|75 175,00
|-0,13%
|AstraZeneca PLC (spons. ADRs)
|92,77
|0,19%
|AstraZeneca PLC
|173,65
|1,43%
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|2 162,00
|-1,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.