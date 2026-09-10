AstraZeneca Aktie
|135,55EUR
|0,55EUR
|0,41%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Der Pharmakonzern habe auf der Fachkonferenz beeindruckende detaillierte Studiendaten für sein COPD-Lungenmedikament Tozorakimab präsentiert, welche ein Spitzenumsatzpotenzial von mindestens fünf Milliarden US-Dollar untermauerten, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht moderaten Anpassungsbedarf für die Markterwartungen nach oben./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Sell
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115,00 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
135,85 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
116,48 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
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07.09.26
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04.09.26
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03.09.26
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|Deutsche Bank AG
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|08.09.26
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|Deutsche Bank AG
|08:25
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|08.09.26
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|12:12
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|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
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|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|135,50
|0,37%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:30
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12:12
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11:41
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:22
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:08
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|11:02
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:55
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:34
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:25
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:54
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|09:43
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
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|08:25
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|08:23
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|09.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
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|09.09.26
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|09.09.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
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|09.09.26
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|RWE Buy
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|09.09.26
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|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
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|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Danone Buy
|UBS AG
|09.09.26
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|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.