AstraZeneca Aktie

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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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05.11.2026 14:33:52

AstraZeneca Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Analyst Michael Leuchten beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem Bericht des "Wall Street Journal", dem zufolge der Pharmakonzern ein informelles Übernahmeangebot in Höhe von rund 10 Milliarden US-Dollar für das US-Biotech-Unternehmen Rhythm Pharmaceuticals vorgelegt haben soll. Zwar sei unklar, was aus diesem Vorstoß geworden sei, doch halte er es für "absolut sinnvoll", nach Vermögenswerten im Bereich seltener Krankheiten zu suchen, die zum bestehenden Portfolio von AstraZeneca passten./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 17:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 17:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
175,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
168,90 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
141,48 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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