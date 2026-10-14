AstraZeneca Aktie

142,65EUR 3,30EUR 2,37%
AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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14.10.2026 14:01:24

AstraZeneca Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11700 Pence belassen. Die jüngst vorgestellten Ergebnisse der HICKORY-P3-Studie zum Enzymersatz-Therapeutikum Efzimfotase werte er insgesamt als neutral, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Hold
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
117,00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
141,95 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
120,00 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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14:01 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
07.10.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
30.09.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

AstraZeneca PLC 141,95 1,87% AstraZeneca PLC

Aktuelle Aktienanalysen

14:01 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
14:00 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
14:00 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
13:59 freenet Buy Deutsche Bank AG
13:43 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:41 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:40 adidas Outperform RBC Capital Markets
13:39 PNE Buy Warburg Research
13:15 Diageo Hold Deutsche Bank AG
13:15 Iberdrola Buy Deutsche Bank AG
13:14 BMW Buy Deutsche Bank AG
13:14 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
13:14 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
13:13 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:12 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:12 London Stock Exchange Buy UBS AG
13:11 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:11 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:10 Linde Outperform Bernstein Research
13:09 KRONES Buy Warburg Research
12:52 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
12:36 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:36 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:35 Nike Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:19 ASML NV Buy UBS AG
11:50 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:09 Diageo Neutral UBS AG
11:04 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
11:03 Air Liquide Outperform Bernstein Research
11:03 Symrise Market-Perform Bernstein Research
11:02 BASF Outperform Bernstein Research
09:54 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
09:53 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
09:45 BP Buy UBS AG
09:44 Zalando Buy UBS AG
09:43 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
09:13 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:13 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:46 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:33 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
08:28 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
08:21 Givaudan Underperform Bernstein Research
08:21 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
08:20 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
08:02 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:02 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:16 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
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