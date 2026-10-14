AstraZeneca Aktie
|142,65EUR
|3,30EUR
|2,37%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11700 Pence belassen. Die jüngst vorgestellten Ergebnisse der HICKORY-P3-Studie zum Enzymersatz-Therapeutikum Efzimfotase werte er insgesamt als neutral, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Hold
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
117,00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
141,95 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
120,00 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
13.10.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
13.10.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.10.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Dienstagmittag freundlich (finanzen.at)
|
13.10.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
12.10.26
|Handel in Europa: STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
12.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: Das macht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
12.10.26
|FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLC
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|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14:01
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|14:01
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|141,95
|1,87%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:01
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14:00
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|14:00
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|13:59
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13:43
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:41
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|13:39
|PNE Buy
|Warburg Research
|13:15
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|13:15
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|13:14
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|13:14
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|13:13
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:12
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:12
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|13:11
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:09
|KRONES Buy
|Warburg Research
|12:52
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:36
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:35
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:19
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11:50
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:09
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:04
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|11:03
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|11:03
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|11:02
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|09:54
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:53
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09:45
|BP Buy
|UBS AG
|09:44
|Zalando Buy
|UBS AG
|09:43
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:13
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:33
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:21
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:02
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.