AstraZeneca Aktie
|162,55EUR
|0,10EUR
|0,06%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 15000 Pence auf "Buy" belassen. Da der Pharmakonzern auf ein weiteres Jahr mit zahlreichen Neuigkeiten aus der Produktpipeline zusteuere, sollten die Ausgaben für Forschung und Entwicklung schneller steigen als die Vertriebs- und Verwaltungskosten, schrieb Luisa Hector am Montag. Sie rechnet für 2026 mit einer operativen Marge von 33,5 Prozent, die 2027 auf 34,2 Prozent steigen dürfte./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 17:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
150,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
135,40 £
|
Abst. Kursziel*:
10,78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
135,40 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,78%
|
Analyst Name::
Luisa Hector
|
KGV*:
-
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23.11.26
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20.11.26
|Angespannte Stimmung in London: So performt der FTSE 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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20.11.26
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19.11.26
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17.11.26
|Schwache Performance in Europa: So steht der STOXX 50 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
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16.11.26
|FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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13.11.26
|AstraZeneca-Aktie steigt: Konzern kommt bei Milliardenmedikament voran (Dow Jones)
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|05.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|07:09
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|07:09
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
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Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|162,80
|0,22%
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|07:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:16
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|07:10
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
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|RBC Capital Markets
|06:46
|Rolls-Royce Overweight
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|06:30
|Heidelberg Materials Overweight
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|23.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|23.11.26
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|23.11.26
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|23.11.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
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|23.11.26
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|23.11.26
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|23.11.26
|Verbund neutral
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|23.11.26
|Tesla Neutral
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|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
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|UBS AG
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|23.11.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG