AstraZeneca Aktie
|165,60EUR
|-1,70EUR
|-1,02%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Astrazeneca nach einer hauseigenen Branchenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Das vom Pharmakonzern für 2030 angestrebte Umsatzziel von 80 Milliarden US-Dollar erscheine zunehmend glaubwürdig, schrieb Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 12:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 12:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
175,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
165,55 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
138,02 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
15:58
|Schwache Performance in Europa: So steht der STOXX 50 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
16.11.26
|FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
13.11.26
|AstraZeneca-Aktie steigt: Konzern kommt bei Milliardenmedikament voran (Dow Jones)
|
10.11.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
10.11.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
09.11.26
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
06.11.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|19:17
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:17
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:17
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|166,10
|-0,72%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:17
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:16
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19:16
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:28
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:07
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|15:57
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:51
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|14:51
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|14:51
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|14:50
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|14:50
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|14:50
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|14:50
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|13:35
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|13:35
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|13:34
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|13:34
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|13:34
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|13:33
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|13:12
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|13:04
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:58
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|12:58
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|12:47
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|12:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|12:41
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|12:29
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|12:05
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:53
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:50
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|11:49
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11:48
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|11:34
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|11:33
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:02
|Rosenbauer add
|Baader Bank
|10:58
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|10:53
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|10:50
|Richemont Buy
|UBS AG
|10:43
|Beiersdorf Hold
|Warburg Research
|10:34
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:06
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10:00
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|09:38
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|09:33
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG