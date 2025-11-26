American Eagle Outfitters Aktie
WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064
|
26.11.2025 11:20:00
How Good Has American Eagle Outfitters (AEO) Stock Actually Been?
American Eagle Outfitters (NYSE: AEO) is one of the most popular clothing brands around these days. With many of its products aimed at the teen and young adult market, its broader mission is to lean into youthful trends that might also be popular with the population at large.It has reported a mixed performance over the years, and its stock has more or less reflected that. Let's take a look at what's happening now and how the stock has rewarded shareholders.Image source: American Eagle Outfitters.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Eagle Outfitters Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu American Eagle Outfitters Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|American Eagle Outfitters Inc.
|17,50
|-1,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.