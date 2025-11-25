NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Eagle Outfitters von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die American Eagle Outfitters-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das American Eagle Outfitters-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren American Eagle Outfitters-Anteile an diesem Tag 16,47 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 607,165 American Eagle Outfitters-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2025 auf 19,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 596,84 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 15,97 Prozent.

Der Marktwert von American Eagle Outfitters betrug jüngst 3,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at