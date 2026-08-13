SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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13.08.2026 17:19:20
How North Korea has profited from its support for Russia
Exceptionally high revenues, particularly from war aid for Russia, are consolidating the power of North Korea's autocratic leader. A small number of people in the country are benefiting from an economic boom.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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