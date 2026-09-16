American Consumers Aktie
WKN DE: A0YG8F / ISIN: US02524A1007
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16.09.2026 05:58:32
How rising bond yields impact American consumers
The BBC’s Samira Hussain explains why some could see increased interest rates for mortgages and business loans.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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