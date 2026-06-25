Keep Aktie

Keep für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083

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25.06.2026 02:59:23

How TikTok-style videos keep human brains hooked on content

TikTok, Instagram and YouTube clips are designed to overwhelm the brain's pleasure circuitry and keep people watching. Researchers say short-form videos may only be the start when it comes to harvesting human attention.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
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