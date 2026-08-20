Protect Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A0YJHW / ISIN: US74271M1080
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20.08.2026 11:03:34
How to better protect Europe from wildfires
In another summer of European wildfires that have even seen wetlands burning, scientists say the situation is set to worsen in the future. What's needed is fire prevention and climate protection.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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