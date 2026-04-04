CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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04.04.2026 21:15:00
How Working Past 62 Could Permanently Change Your Social Security Benefit
Retirement is the goal everyone works toward. The dream is to enjoy your remaining years in comfort, living off the fruits of the labor you've put in over decades. For most working people, age 62 is an important milestone. It's the earliest age you can currently claim Social Security retirement benefits.Data from the Federal Reserve Survey of Consumer Finances estimates that the median U.S. household approaches Social Security eligibility with just $185,000 in retirement savings, making Social Security an important financial crutch for most retirees.It's tempting to claim Social Security at the earliest opportunity. However, it's an important decision because claiming at 62 reduces your monthly benefits for life. Here are three ways working past 62 can permanently change your Social Security benefit.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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