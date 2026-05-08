Hudson Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hudson Technologies hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Hudson Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,060 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Hudson Technologies 60,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 55,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at