Huntsman Aktie
WKN: A0DQGM / ISIN: US4470111075
17.02.2026
Huntsman Q4 Loss Narrows
(RTTNews) - Huntsman Corporation (HUN) on Tuesday reported a fourth-quarter net loss of $96 million or $0.56 per share, compared to $141 million or $0.82 per share last year.
Adjusted net loss for the quarter was $63 million or $0.37 per share, compared to $43 million or $0.25 per share last year.
Revenues for the quarter were $1.355 billion, compared to $1.452 billion.
Analysen zu Huntsman Corp.
