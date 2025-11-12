Acciona Aktie

Acciona

WKN: 865629 / ISIN: ES0125220311

Investmentbeispiel 12.11.2025 10:03:49

IBEX 35-Papier Acciona-Aktie: So viel hätte eine Investition in Acciona von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Acciona-Aktie Anlegern gebracht.

Am 12.11.2024 wurde das Acciona-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Acciona-Papiers betrug an diesem Tag 110,50 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,905 Acciona-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Acciona-Aktie auf 195,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 176,56 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 76,56 Prozent.

Der Marktwert von Acciona betrug jüngst 10,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

