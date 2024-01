IBEX 35-Papier Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banco de Sabadell SA von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Banco de Sabadell SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Banco de Sabadell SA-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1,05 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 948,695 Banco de Sabadell SA-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 093,37 EUR, da sich der Wert einer Banco de Sabadell SA-Aktie am 15.01.2024 auf 1,15 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 093,37 EUR entspricht einer Performance von +9,34 Prozent.

Am Markt war Banco de Sabadell SA jüngst 6,23 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

