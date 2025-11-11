Naturgy Energy Aktie

Rentable Naturgy Energy-Anlage? 11.11.2025 10:03:38

IBEX 35-Papier Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Naturgy Energy von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Naturgy Energy-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Naturgy Energy-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Naturgy Energy-Papier bei 22,00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 45,455 Naturgy Energy-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 218,18 EUR, da sich der Wert eines Naturgy Energy-Anteils am 10.11.2025 auf 26,80 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +21,82 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Naturgy Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 23,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

