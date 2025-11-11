Naturgy Energy Aktie
WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314
|Rentable Naturgy Energy-Anlage?
|
11.11.2025 10:03:38
IBEX 35-Papier Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Naturgy Energy von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Naturgy Energy-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Naturgy Energy-Papier bei 22,00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 45,455 Naturgy Energy-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 218,18 EUR, da sich der Wert eines Naturgy Energy-Anteils am 10.11.2025 auf 26,80 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +21,82 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Naturgy Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 23,77 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!