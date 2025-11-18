Naturgy Energy Aktie

Naturgy Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lukratives Naturgy Energy-Investment? 18.11.2025 10:03:39

IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Naturgy Energy von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Naturgy Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Naturgy Energy-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Naturgy Energy-Papier an diesem Tag 26,74 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 373,972 Naturgy Energy-Aktien im Depot. Die gehaltenen Naturgy Energy-Aktien wären am 17.11.2025 10 299,18 EUR wert, da der Schlussstand 27,54 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 2,99 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Naturgy Energy belief sich zuletzt auf 24,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Naturgy Energymehr Nachrichten

Analysen zu Naturgy Energymehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Naturgy Energy 27,18 -1,31% Naturgy Energy

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:17 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fällt -- DAX weiter auf Talfahrt -- Asiens Börsen letztlich teils tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbucht Verluste. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen