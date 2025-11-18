IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Naturgy Energy von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Naturgy Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Naturgy Energy-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Naturgy Energy-Papier an diesem Tag 26,74 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 373,972 Naturgy Energy-Aktien im Depot. Die gehaltenen Naturgy Energy-Aktien wären am 17.11.2025 10 299,18 EUR wert, da der Schlussstand 27,54 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 2,99 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Naturgy Energy belief sich zuletzt auf 24,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

