IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Naturgy Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Naturgy Energy-Einstiegs gewesen.

Am 28.10.2020 wurden Naturgy Energy-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 16,40 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Naturgy Energy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 609,756 Naturgy Energy-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 27.10.2025 auf 26,68 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 268,29 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 62,68 Prozent zugenommen.

Alle Naturgy Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

