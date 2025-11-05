Solaria Energia Aktie

Solaria Energia

WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014

Solaria Energia-Anlage 05.11.2025 10:05:10

IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Solaria Energia von vor 3 Jahren gelohnt?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Solaria Energia gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Solaria Energia-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15,21 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Solaria Energia-Aktie investiert hat, hat nun 6,575 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2025 auf 15,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,89 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,89 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Solaria Energia belief sich jüngst auf 1,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
