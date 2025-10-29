Solaria Energia Aktie
IBEX 35-Titel Solaria Energia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Solaria Energia von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Solaria Energia-Papier an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,92 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Solaria Energia-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 008,573 Anteilen. Die gehaltenen Solaria Energia-Papiere wären am 28.10.2025 15 320,22 EUR wert, da der Schlussstand 15,19 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53,20 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Solaria Energia eine Börsenbewertung in Höhe von 1,86 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
