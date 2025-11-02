Solaria Energia Aktie
WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014
|
02.11.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Solaria Energia mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Solaria Energia gibt voraussichtlich am 17.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,178 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Solaria Energia ein EPS von 0,120 EUR je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 49,5 Millionen EUR aus – eine Minderung von 5,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Solaria Energia einen Umsatz von 52,1 Millionen EUR eingefahren.
Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,776 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,710 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 262,8 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 176,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
