IBEX 35-Titel Acciona-Aktie: So viel wäre eine Investition in Acciona von vor 3 Jahren heute wert

Investoren, die vor Jahren in Acciona-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Acciona-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Acciona-Papier 180,40 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Acciona-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,543 Acciona-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 996,67 EUR, da sich der Wert eines Acciona-Papiers am 18.11.2025 auf 179,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,33 Prozent verringert.

Acciona markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at