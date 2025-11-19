Acciona Aktie
WKN: 865629 / ISIN: ES0125220311
|Performance unter der Lupe
|
19.11.2025 10:05:09
IBEX 35-Titel Acciona-Aktie: So viel wäre eine Investition in Acciona von vor 3 Jahren heute wert
Das Acciona-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Acciona-Papier 180,40 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Acciona-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,543 Acciona-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 996,67 EUR, da sich der Wert eines Acciona-Papiers am 18.11.2025 auf 179,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,33 Prozent verringert.
Acciona markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,88 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Acciona S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu Acciona S.A.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Acciona S.A.
|178,20
|0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.