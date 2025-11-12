ACS Aktie

ACS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Profitable ACS-Investition? 12.11.2025 10:03:49

IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen ACS-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 12.11.2020 wurden ACS-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die ACS-Aktie bei 23,13 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in ACS-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,323 ACS-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 78,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 337,65 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +237,65 Prozent.

Am Markt war ACS jüngst 19,82 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ACS S.A.mehr Nachrichten