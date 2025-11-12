IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen ACS-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 12.11.2020 wurden ACS-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die ACS-Aktie bei 23,13 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in ACS-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,323 ACS-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 78,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 337,65 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +237,65 Prozent.

Am Markt war ACS jüngst 19,82 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at