12.11.2025 10:03:49
IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 12.11.2020 wurden ACS-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die ACS-Aktie bei 23,13 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in ACS-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,323 ACS-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 78,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 337,65 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +237,65 Prozent.
Am Markt war ACS jüngst 19,82 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
