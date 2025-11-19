ACS Aktie

WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915

Lohnende ACS-Anlage? 19.11.2025 10:05:09

IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ACS von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen ACS-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades ACS-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war die ACS-Aktie an diesem Tag 25,11 EUR wert. Bei einem ACS-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39,832 ACS-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2025 3 067,03 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 77,00 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 206,70 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für ACS eine Börsenbewertung in Höhe von 19,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

