IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banco de Sabadell SA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Banco de Sabadell SA gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Banco de Sabadell SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 0,35 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 288,767 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 358,22 EUR, da sich der Wert einer Banco de Sabadell SA-Aktie am 11.12.2023 auf 1,24 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +258,22 Prozent.

Banco de Sabadell SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at