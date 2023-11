IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banco de Sabadell SA von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Banco de Sabadell SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Banco de Sabadell SA-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1,11 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 90,111 Banco de Sabadell SA-Aktien. Die gehaltenen Banco de Sabadell SA-Anteile wären am 20.11.2023 118,23 EUR wert, da der Schlussstand 1,31 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 18,23 Prozent gesteigert.

Der Banco de Sabadell SA-Wert an der Börse wurde auf 7,22 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at